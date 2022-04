Emmanuel ROBINSON

Après 7 ans dans le monde politique et 7 ans dans celui de la communication, je souhaite ouvrir un nouveau septennat en mettant en oeuvre ce que j’ai compris et appris de l’évolution de notre société, en France et à l’étranger. Ces mutations technologiques, mais aussi humaines, touchent aussi bien aux modes de vie et de consommation, au management ou encore aux processus décisionnels.

Nous n’avons jamais eu autant d’opportunités devant nous, reste à les saisir…