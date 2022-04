Emmanuel TURINI

Global Account Manager au sein du secteur Energie, Utilities et Chimie pour le groupe Gfi Informatique.

En charge des comptes Engie et TOTAL mon rôle est de :

- définir la stratégie du compte,

- piloter l’ensemble des actions de développement sur le compte,

- porter l’ensemble des objectifs (branches et territoires),

- faciliter l’élaboration des propositions et notamment les plus importantes et les plus complexes,

- s’assurer que les procédures internes sont respectées,

- s’engager sur le budget.