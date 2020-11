Eric DURAND

Directeur de site industriel et Directeur des Opérations dans l'industrie de la transformation du plastique et du papier/carte forte.

25 ans d'expérience dans le Management des Opérations et de sites industriels au sein de grands groupes internationnaux de l'industrie automobile, chimie fine, parapharmacie et plasturgie.

Spécialiste de l'utilisation des outils du lean manufacturing, de l'amélioration continue, de la réorganisation industrielle, de la gestion de projet et du développement des compétences au sein de l'organisation.

Expert dans la mise en place et dans l'animation d'une approche d'amélioration continue au sein de l'ensemble des services opérationnels (production, sécurité, qualité, logistique, supply chain, achat). Gestion des Ressources Humaines du site et des relations avec les ERP.



Mes compétences :

Management

Supply chain

Parapharmacie

SAP

Kanban

Kaizen

5S

Stratégie d'entreprise

Lean management

Conduite du changement

Organisation industrielle

Amélioration continue

Gesion de projet industriel