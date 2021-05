Erwan LE COZ

Passionné par les produits et les matières premières de par mon expérience R&D, je suis l'Interface charnière dans le Développement produit via :

la formalisation industrielle des recettes des cuisiniers, l'étude de faisabilité économique et technique (en charge de l'étude de cout : cadences, main d'œuvre, nouvelles matières .... emballage / conditionnement, definition du matériel industriel...)

Les essais industriels : de nouvelles matières en contretype, des nouveaux produits pour validation auprès des clients, des matériels industriels.

Les optimisations de productions : adaptation des recettes et matériel pour un gain de performance industriel et organoleptique.

La veille technologique et l'étude de concept alliant produit, emballage et process.

Mes outils préférés : la motivation, determination et bienveillance !



Mes compétences :

R&D

Agroalimentaire