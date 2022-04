Fabienne MEGUERIAN

Mes compétences :

Utilisation d'outils et de supports visuels

Utilisation d'outils bureautique

Conduite de projets

Développement de partenariats institutionnels et a

Formatrice en animation socio-éducative et culture

Management d'équipe (formateurs/animateurs/profess

Techniques de médiation et de prévention des confl

Techniques d'animation de groupes - techniques péd

Gestion du service de vie scolaire en Collège

Accompagnement d'élèves en situation de handicap (

Enseignement en ULIS - TLSA (Hist/géo/EMC- PSE - A

Jury ( Université Paris 5 - Institut du Travail So