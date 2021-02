Fabrice WATY

Compétences professionnelles



Relation humaine

• Capacités de management d’équipe

• Aptitudes à faire partager une vision, des buts communs, à mobiliser les énergies, les ressources, les compétences et la motivation de chacun



Informatique

• Réseaux : Maintenance, Routage, Câblage, notions Administration Active Directory

• Logiciels : Pack office (2k3/2k7/2k10), MS Project, Adobe (Photoshop, Illustrator), notions MySQL, EasyPHP, Weezo, Lotus Notes, Assetcenter, Dameware, Criston pour prise en main et déploiement packaging, Alysé (LIS)

• Langages : HTML, XML, notions d’Actionscripts, notions de php

• OS : Maintenance et installation, Os 9x, NT, 2000, 2003, ME, XP, Vista, Seven, Mac OS X, Connaissance Administration Linux (KDE, Gnome), Virtualisation

• Internet : Logiciel FTP, X2GO, Putty, Adobe (Dreamweaver, Flash), CMS Wordpress / Joomla / Prestashop

• Hardware : Maintenance et Intégration fixe et portable, Récupération de données et réparation boot MBR



Domaines de compétences

• Assistance à maîtrise d’œuvre

• Référent méthode projet de déploiement

• Formation / Accompagnement logiciels bureautique

• Définir un budget

• Identifier, estimer et surveiller les risques

• Piloter des équipes en mode Projet

• Fournir les ressources clés au projet (humaines et financières)

• Etablir des indicateurs de qualité

• Conduite du changement



Compétences personnelles

• Sens des responsabilités, et capacité à travailler de manière autonome

• Adaptation rapide aux évolutions et contraintes

• Autodidacte, bon relationnel, ouverture d’esprit



