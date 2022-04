Florence DE LASSAGNE

Depuis la fin de mes études et plus particulièrement mon DESS de gestion du patrimoine culturel, j'ai toujours été passionnée par le fonctionnement des monuments historiques et les problèmes spécifiques liés aux monuments historiques privés. Mes premières expériences professionnelles à la Demeure Historique puis à la société Culture Espaces m'ont permis d'acquérir sur le terrain une connaissance approfondie des mécanismes de gestion, de fonctionnement et de développement culturel et commercial des monuments historiques. Depuis 2005 je mets en pratique ce que j'ai appris en tant que responsable du Fort National à Saint-Malo (2004 : 14000 visiteur, 2007 : 23000).

Je suis actuellement en congé parental.



Mes compétences :

Communication

Histoire

Relations publiques