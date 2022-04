Florence GAUTRAY *

Issue d’une formation commerciale internationale (BTS CI) doublée d’un diplôme d’école de commerce obtenu à l’INSEEC Paris, je me suis appliquée, tout au long de mon cursus scolaire, à comprendre les mécanismes de l’entreprise, dans un contexte tant national qu’international. Mon stage à Londres, mon job d’été à Malte et mon séjour d’immersion en Chine témoignent de cet attrait pour la dimension internationale. Par la suite, ma majeure Marketing est venue compléter cette formation au management, à la gestion et aux langues étrangères.



En parallèle, mes diverses expériences dans le domaine du marketing et du commercial m’ont permis de mettre à profit et de développer les compétences acquises au cours de ma formation, en côtoyant des secteurs aussi divers que l’audiovisuel, la banque et l'univers de la grande consommation (textile, produits d'entretien et de l'hygiène beauté).



Mes compétences :

Vente

Management équipe terrain

Distribution

Gestion de la relation client

Category management