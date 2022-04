Florence HOCHET

Je suis curieuse, ma passion : Internet et les possibilités infinies que ce monde virtuel nous offre.



Dès 2001, j'en faisais déjà mon sujet de mémoire de DEA!



J'aime observer les tendances, écouter ce qu'il se dit, j'aime jouer avec les mots,...



Ma principale qualité : la persévérance!



Depuis 2009, faute de trouver un emploi qui me correspondait, j'ai accumulé diverses expériences qui m'ont apporté chacune d'elles un petit quelque chose : des connaissances SAS, Sharepoint,...



Mais, 3 ans après, mon désir de retourner vers le secteur des études et de la veille est toujours aussi fort!



J'ai un double cursus : un DEA de linguistique et une Maîtrise d'Intelligence économique (très axée sur la veille). J'ai également validé plusieurs UE de marketing au CNAM.



Mon cursus + mon expérience acquise jusqu'alors + ma réelle MOTIVATION ne pourraient être qu'un gage de réussite...



Je suis disponible dès à présent, n'hésitez pas à me contacter!



Mes compétences :

SAS V9 - SAS BI 9.2

Word – Excel – Powerpoint

Outil Internet

Sphinx

AMI

Illustrator

Benchmarking