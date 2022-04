Florence JEGOUSSE

Après un diplôme supérieur de Gestion, spécialisation Finances et Contrôle de Gestion, j'ai découvert en 1998 le monde de la paie en devenant Consultante-Formatrice en logiciels de gestion.



La complexité de la législation, en perpétuelle mouvement, appliquée à la vie de l'entreprise et à celle des salariés, fait des RH un domaine passionnant.



En 2004, j'ai donc validé mon parcours et mon expérience par un D.E.S.A. Administration et Gestion du Personnel.



Aujourd'hui, je viens de rejoindre le groupe ATOS ORIGIN sur PEOPLESOFT RH.



Septembre 2011 formation SAP HR



Mes compétences :

Ressources humaines

Formation

Conseil