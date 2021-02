François CARRIERE

Mon expertise à votre service : l’assistance à maîtrise d’ouvrage et la conduite du changement sur les projets informatiques.



A votre écoute, fort de plus de vingt années d'expérience dans le commerce et les services, je saurai vous apporter réflexion et créativité dans l'accompagnement de vos projets.



J'ai mené à bien des projets structurants et dirigé des services dans les domaines du commerce et de la finance.



Ces réalisations ont été opérées au sein de leaders français (SNCF, Crédit Général Industriel, Groupe Promodès, Groupe Carrefour), et marquées par un "trophée de l’Innovation"​ (obtenu en juin 1996 après un chantier de 3 ans portant sur les 150 magasins de Cash & Carry).



La satisfaction du client final, l'adaptabilité, le respect des contraintes fondamentales (budget, délais, ressources) ont toujours motivé ma démarche.



Mes compétences :

Gestion de projet

Supply-chain

Front office

Back office

Retail

Cash & Carry

EDI

GDSN