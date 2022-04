François P.

Fra.pascal@hotmail.fr



Double Maîtrise A.E.S.(Administration Économique et Sociale) à PARIS XII (Créteil):

- Organisation et Gestion des Ressources Humaines (1996)

- Administration des Entreprises Privées (1995)



Expériences dans le secteur Industriel (Systèmes Critiques : Défense & Civil, Grand public et Aviation) et Financier (leasing)



Domaines de Compétences



Projets :

- Suivi des contrats (Marchés Publics)

- Process Achats – Appels d’offres

- Planifier, mettre en œuvre et suivre la Réalisation d’un projet

- Mettre en place des indicateurs (suivi de projets, planning, financier…)

- Participer à la mise en place de la démarche qualité

- Organisation, administration et gestion

- Gérer la sécurité physique et intellectuelle de la société





Ressources Humaines :

- Analyser les besoins de personnel dans l’entreprise

- Rechercher les profils adéquats sur internet, forums, salons professionnels, anciens élèves…

- Établir les procédures du cycle de formation

- Établir la déclaration Fiscale 2483

- Gérer la sécurité physique et intellectuelle de l'entreprise



Communication :

- Créer un journal interne,

- Créer des plaquettes d’information,

- Mettre en place intranet



Mes compétences :

Marchés publics

Suivi de projet

Planification

MOA & AMOA

Ressources Humaines

Sécurité

AMOA

Avant-vente

MOA

Organisation

planning