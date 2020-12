Frederic MORENO

Bonjour,



Idéaliste et optimiste dans l'âme, mais pas utopiste, j'ai besoin d'être en empathie.

Mon cycle de fonctionnement est simple, mais efficace et partageur :

= > Ecoute et compréhension (partage)

= > Ouverture et optimisme (débat)

= > Franchise et honnêteté (confiance)

Tout cela permet de :



Projeter,

Construire,

Créer le plaisir de la relation et des richesses.



Mes compétences :

Merchandising

Business Development

KPIs

Management

relalation commerciale