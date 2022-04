Frédérique MUNIER

Je mets à votre service ma connaissance de l’entreprise (TPE, PME et multinationale) et mon expérience professionnelle de plus de 30 ans, liée principalement aux missions des ressources humaines dans les secteurs de l’aéronautique, des assurances et de la finance.



Ma participation active à la vie associative contribue à développer ma passion pour les sciences humaines et par les potentiels dont disposent chaque être humain.



C’est au cours de ces expériences professionnelles et personnelles que cette passion est née. Nous possédons tous des talents, trop souvent sans en être conscient. Parfois, nos expériences, nos croyances, notre environnement nous font douter de nos capacités et nous mettent en difficulté. Ainsi, nous oublions que nous avons en nous des ressources qui ne demandent qu’à s’exprimer si nous sommes accompagnés à retrouver la confiance en nous-même, la motivation, source de réussite ; Retrouver du sens à notre vie professionnelle. Voici les raisons pour lesquelles j’ai choisi d’être Activatrice de Changement.



Je vous propose un accompagnement personnalisé basé sur une relation de confiance et de confidentialité, une approche bienveillante et positive qui repose sur des techniques de coaching, formidable révélateur de notre potentiel.



Mon parcours de formation et de pratique du coaching a été validé par une certification de Coach Professionnel (RNCP niveau I, équivalent Master 2) ainsi qu’une certification de Coach spécialisé en bilan de compétences.



Je suis membre de l’EMCC France (Fédération internationale – Conseil Européen du Coaching, du Mentorat et de la Supervision). Mon adhésion à l'EMCC France implique mon engagement de me conformer à son code de déontologie.



Vous souhaitez en savoir davantage ? N'hésitez pas à me contacter !

A très bientôt,

Mes compétences :

Bilan de compétences

Job Crafting

Portrait Professionnel

Accompagnement au changement

Développement de la confiance

Evolution professionnelle

Motivation des équipes

Outplacement

Désamorçage verbal de conflits

Gestion prévisionnelle des emplois et des compéten

Gestion du stress

Neurosciences

Ressources humaines

Recrutement

Co-développement

Gestion de projet