Frénoi GUILLAUME

Suite à des études d'ingénieur généraliste dans le Nord de la France (ICAM Lille (Institut Catholique des Arts et Métiers)) j'ai suivi un an de formation dans une entreprise française de Champagne (Axon' Cable SAS) afin de préparer un séjour plus long dans sa filiale chinoise.



J'y suis resté 5 ans et demi (en V.I.E puis contrat local). Travaillant principalement pour l'industrie automobile, j'ai participé, en parallèle du travail de Conception en bureau d'études, à la mise en place de la norme qualité TS.



De retour en France dans la même entreprise, après avoir participé au lancement réussi d'un nouveau type de câble plat pour l'industrie pétrolifère, je suis en charge du développement d'un nouveau produit pour le marché spatial, dans une philosophie suivi projet. Ce développement m'implique à toutes les phases (BB, EQM, FM, ...) et à tous les niveaux (développement de process, choix de matériau, qualification de fournisseur, fabrication en salle blanché, suivi de planning, etc. etc.).



L'utilsation sans souci du satellite EDRS sera le meilleur argument montrant la qualité et le sérieux de notre développement.



Mes compétences :

capacité d'adaptation

organisation (suivi de projet)

vision globale du métier