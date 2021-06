Gabriela ARAMAYO

MANAGER QUALITE ET GESTION DE PROJETS

8 ans d’expérience professionelle en qualité de conception et qualité d'exécution dans l’industrie agroalimentaire des boissons et des produits laitiers en France et en Argentine



Principaux domaines de Compétences :



• Construire et piloter des projets et des processus qualité / sécurité alimentaire au siège.

• Développer des relations transversales en interne et en externe

• Déployer des projets opérationnels de changements organisationnels et des projets informatiques en usine

• Manager : transversale au siège et des équipes de techniciens en mode hiérarchique

• Gérer un budget en interne : 600k€

• Auditeur sites de production en qualité ISO 9001 : 2000, HACCP et environnement ISO 14001 : 2004





Mes compétences :

Qualité

Qualité produit

Gestion du changement

Gestion budgétaire

Technologie Alimentaire

Norme ISO 9001

Microbiologie alimentaire

Management transversal

Management

HACCP

Microbiologie industrielle

Sécurité alimentaire

Innovation

Gestion de projet

Audit qualité

Certification ISO 14001

Gestion de la qualité

Conduite du changement

Industrie

ISO 900X Standard

ISO 14001 Standard

X-rays