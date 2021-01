Gaël MOIGNOT

Plus de 20 années d'expériences terrain acquises dans des secteurs d'activités variés tels que la distribution spécialisée, le transport, le e-commerce, la grande distribution bricolage, le négoce de matériaux et de chauffage sanitaire. Un impératif : ne pas accepter la moindre défaillance de la logistique pour accompagner le commerce.

Ma mission : vous assurer que votre organisation logistique est apte à répondre aux besoins de vos clients, qu'elle est en phase avec votre stratégie commerciale et que ses coûts sont maîtrisés.





Mes compétences :

Approvisionnement

Gestion des stocks

Logistique

Gestion de projet

Management

ERP