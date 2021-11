Gatien LEPAGE

Directeur Opérations / Directeur Transformation pour entreprises ou Groupes en phase de transformation et/ou de croissance rapide dans le secteur des services : assurance, technologies, santé ...



Créer / Transformer depuis 18 ans : 6 dans la création d'une entreprise, 2 dans le conseil, 10 dans l'assurance et la retraite au sein de grands Groupes sur des équipes (Opérations, IT) et des programmes de transformation de grande ampleur.



Manager par le sens en visant l'engagement et la créativité des équipes, grâce à la responsabilisation et la culture du résultat.





Compétences clés :

#stratégie, #management, #business transformation, #systèmes d'information, #opérations, #migration, #fusion, #digital, #data, #entrepreneur, #intrapreneuriat, #expérience client, #services, #innovation, #banque, #assurance, #technologie, #IT