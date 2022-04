Georges LEPRIX

Titulaire du Master II RH " Responsable en Management et Direction des Ressources Humaines " réalisé à l'Institut de Gestion Sociale (IGS Paris), j'occupe actuellement le poste de Chargé de Projets Formation au sein du Groupe Humanis dans le cadre d'un CDD.



Dans le cadre de ma dernière expérience, j'ai réalisé une étude comparative des dispositifs de formation managériale présents dans les anciens groupes de protection sociale Aprionis, Vauban Humanis et Novalis Taitbout ayant fusionnés en janvier 2012 pour former le Groupe Humanis. L'objectif du service Développement Managérial au sein duquel j'ai évolué était de reconstruire l'offre de formation managériale interne respectivement aux attentes des collaborateurs issus des trois horizons et des compétences nécessaires suite à l'évolution de carrière de certains d'entre eux.



Les missions qui m'ont été confiées m'ont permit d'aborder dans son ensemble la gestion de la formation. En effet, je suis intervenu pour l'ingénierie liée à la construction des modules en lien avec les prestataires, la planification des sessions, l'établissement de la facturation ainsi que l'évaluation de la satisfaction des stagiaires concernant de nombreuses formations. J'ai également participé à la mise en place d'un appel d'offres sous seing privé (38 prestataires) pour la refonte du catalogue interne de formation managériale. Suite à cet appel d'offre, j'ai participé à la mise en place du plan de formation 2013 du groupe et au pilotage (constitution des groupes, convocations, réservation des salles etc.) de certaines sessions de formation pour le corps managérial. Ma mission principale consistait à piloter un programme de formation de 13 jours pour les collaborateurs ayant récemment accédé à la fonction managériale.



Par ailleurs, j'ai été chargé de gérer en tant que Community Manager adjoint une plateforme d'échange rassemblant 96 collaborateurs. Cette dernière comprend une base documentaire, un forum et un blog. Elle permet aux managers membres d'échanger sur les problématiques rencontrées dans leurs activités.



D'autre part, mon expérience en tant que Consultant en recrutement au sein d'un Cabinet spécialisé en Banque/Finance/Assurance m'a permis d'intervenir à tous les niveaux de ce processus (définition du poste, sourcing, entretiens, sélection, intégration, etc.). Ces opérations de recrutement concernaient essentiellement des cadres. Je fus chargé de développer le portefeuille client du cabinet et de fidéliser ceux avec qui un partenariat était déjà établit. Il s'agissait de trouver les profils adéquats pour répondre à leurs besoins et de conseiller les candidats durant la phase de sélection jusqu'à leur intégration.



Motivé et impliqué dans les différents projets qui m'ont été confiés et dans l'atteinte de mes objectifs, j'ai pu, au contact des nombreux interlocuteurs qui ont été les miens, développer mon relationnel et mettre en pratique mon goût du travail bien fait.



Mes compétences :

Gestion stratégique de la politique formation

Recrutement

Ingénierie pédagogique/Elaboration de modules

Microsoft Office

Gestion logistique/Organisation Formation