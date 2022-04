Georges NGONGANG

Je suis detenteur d'un MBA de HEC Paris/Babson College et Ingenieur de Telecom avec une experience profonde dans la Telephonie Mobile, Telematics et l'automotive. Parle couramment l'Allemand, l'Anglais et le Français. Je travaille en ce moment en Allemagne comme chef de produits pour 4 familles de Relais haut courant. J'ai la responsabilite de definir la Stragegie et le Marketing de mon portefeuille ainsi que le go-to Market.



Mes compétences :

Marketing

Business Development

Strategie

Business plan