Nous recherchons au sud de Paris un assistant RH

h/f https://www.linkedin.com/pulse/adventia-recrute-un-assistant-hf-en-rp-guillaume-de-rouvray/



Nous recherchons régulièrement des personnes ayant le goût de l'humain pour renforcer notre équipe.



Nos deux métiers principaux sont l'accompagnement du changement et le reclassement, individuel ou collectif, des salariés.

En accompagnement du changement, nous aidons les dirigeants à organiser l'information de leurs équipes pour éviter de générer la " résistance au changement ". Résistance ? Quand des salariés demandent pourquoi ils doivent changer, c'est, le plus souvent, pour comprendre ; et pour contribuer. Nos interventions portent sur l'implication individuelle et collective des salariés, en travaillant sur la convergence de leurs attentes et des intentions de la direction.



Cette convergence d'intérêts s'applique aussi dans les plans de départ. Même un licenciement économique doit être une occasion de rebond ; pour cela, nous sortons des méthodes usées qui laissent le quart des salariés sans solution.



Récemment, les organisations syndicales d'un grand groupe ont félicité à l'unanimité la DRH d'avoir choisi Adventia pour le prochain plan social ; parce qu'ils ont eu l'occasion d'apprécier notre approche et nos résultats lors d'un plan en cours, en rupture avec ceux de nos concurrents.



Vous êtes dirigeant d'entreprise, DRH, représentant du personnel : en cas de projet de reclassement que vous voulez voir conduit dans le respect des salariés,

- Contactez-moi : g.de-rouvray@adventia.fr / 06.26.34.17.79

- Et n'hésitez pas entrer en contact en vous connectant à mon profil.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Gestion des risques professionnels

Gestion QSE

Conseil