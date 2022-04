Site Internet Ajisse :Array



2015 : Formation BRC Version 7 et module ASDA par ISA Cert



2014 : Formation ISO 50001 / IRCA par FREA Formation

Une compétence complémentaire pour nos clients en démarche énergie et environnement.



CHECK KIT ® : Lancement du projet de plateforme numérique pour les mėtiers de bouche

Projet soutenu par l'Incubateur Régional d'Aquitaine



2013 : Madame Elissalde spécialiste RH et formation, apporte ses compétences au service des clients pour une dynamique de gestion de la formation et des compétences. Nous sommes prêts pour la réforme 2014-2015!



2012 : FOOD DEFENSE - Méthode Carver et VACCP - Distributeur Méthode Tikehau

Nous sommes de mesure de vous proposer un accompagnement de terrain pour mettre en oeuvre ces évaluations des risques.

Nous vous aidons à la mise en oeuvre effective de terrain de la méthode Carver et à l'application du VACCP. Nous disposons d'un outil adapté à tout type d'entreprise agroalimentaire pour l'analyse de vulnérabilité (VACCP) ainsi que l'outil en ligne Tikehau développé par des consultants partenaires. Nous assurons la distribution sur les zones Aquitaine et Poitou Charentes.

Grâce à cet appui de terrain, vous disposez des outils opérationnels, de la formation pour la mise à jour, ainsi que d'un plan d'actions adaptés.

Nous réalisons aussi des audits adaptés afin de tester les limites de vos mesures.



Madame Guériaud Clarisse est référencée comme animatrice SME des vins de Bordeaux - elle vient renforcer notre équipe de consultants.



2011 : Ajisse est référencé comme animateur pour le SME du CIVB - Guillaume Dulimbert et Nezha Oukhiti ont été retenu.

Ce projet doit permettre aux opérateurs de AOC girondines, de mettre en oeuvre un Système de Management Environnemental.

Des outils communs vont permettre une mise en oeuvre simplifiée et fédératrice.

N'hésitez pas à consulter notre site pour tous les renseignements pratiques.



Depuis 2010 :

Audits des organismes de formation pour Ipéria l'Institut



Depuis 2001 :

Gérant du cabinet conseil Ajisse Management (APE 7022Z)



Consultant, formateur, auditeur en Système de Management (HQSE).

Accompagnement de multiples entreprises en SM HQSE jusqu'aux certifications choisies.

Formations et accompagenement à l'optimisation des Systèmes de Management

Mis en oeuvre de stratégies concrètes de Développement Durable.



Auditeur Qualifié IRCA en QMS, EMS et FMS.

Auditeur Qualifié en ISO 22000 et FSSC 22000 (ISA cert)

Auditeur Qualifié IFS et BRC6 (ISA Cert)

Auditeur en agriculture raisonnée - consultant en HVE

Conseiller Bilan Carbone TM par l'Ademe



Auditeur UTZ et RSPO



Auditeur de certification pour les organismes de certification AFAQ AFNOR International, ISA Cert, AIB Vinçotte.



Président régional de l'Union des Oenologues de France - Bordeaux Sud-Ouest (Syndicat professionnel) de 2004 à 2013

www.oenologuesdefrance.fr



Membre du collège des personnes qualifiées au Conseil Agrément et Contrôle INAO de 2007 à 2012

(Arrêté JORF 8/02/2007)



Dégustateur professionnel en vins



2001-1998

Consultant junior en SM HQE

Associé créateur Ajisse Partenaires SARL



1998 - 1994 :

Responsable Qualité et Adjoint de Production aux Vignobles Despagne

Mis en oeuvre du système de management de la qualité

Obtention de la certification en 1996



1994-1992 :

Diplôme National d'Oenologue à la Faculté de Bordeaux (Mention AB)



1992-1990 :

Brevet de Technicien Supérieur en Viticulture et Oenologie à Blanquefort (Mention B)



1990-1986 :

DEUG de sciences aprés un tir d'essai en Faculté de Médecine à Bordeaux!



1986 :

Bac D Lycée Camille Jullian



Mes compétences :

Audit

food defense

Développement durable

Iso 14001

Iso 9001

Formation de formateurs

Consultant

Formation professionnelle continue

Conseil

IFS

BRC et ISO 22000

Analyse environnementale

Hygiène

Ohsas 18001

Qualité

Bilan carbone

Brc

HACCP

Environnement

Iso 26000

ISO 50001

ISO 9001 & 14001 version 2015