Guillaume GAGNADRE

J'ai intégré en 2006 Public LLD, filiale du Groupe Arval, société de BNP Paribas,qui accompagne le secteur médico-social-social et associatif dans la gestion de son parc automobile avec un contexte d'évolutions majeures de ses règles de gestion et de son organisation.



Comme ingénieur commercial puis responsable régional je me suis attaché à développer une approche qui répond au besoin de sécurisation et d'optimisation budgétaire des décideurs issus de l'économie locale et sociale et financés par des fonds publiques.



Depuis Juillet 2014 j'ai rejoint Sogeres, groupe Sodexo pour le développement commercial de la restauration dans le secteur de la santé et en particulier de l'environnement médico-social.

Les solutions proposées permettent ainsi en s'inscrivant dans le projet d'établissement de contribuer à l'amélioration de la qualité de prise en charges des personnes âgées, handicapées ou hospitalisées en long séjour.



Mes compétences :

Manager

Solutions de financement

Négociation commerciale

Connaissance de l'économie locale et sociale

Prospection

Automobile