Bonjour à tous,



En quelques mots, je m'appelle Hedi Ben Said, je suis manager rayon fruits et légumes chez MÉTRO Cannes.

Je gère une équipe de 6 collaborateurs.

Mes missions principales sont :

- satisfaction de mes clients

- développer mon CA

- animer mon équipe commerciale

- gestion des commandes

- gestion des stocks

- horaire, CP



De 2016 à 2018 j’etais Manager rayon FL au E.leclerc Vallauris qui a ouvert ses portes le 8 juin 2016.

Je dirigeais une equipe de 15 collaborateurs.

Après avoir été formé à carrefour Antibes en tant que Distrisup en 2012 aux fruits et légumes puis stagiaire manager en 2013 toujours au sein du rayon, j'ai été muté pour prendre mon premier poste de manager rayon à carrefour Nevers-Marzy où j'ai passé deux années riches en expérience et succès.

Désireux de retourner dans ma ville de naissance et me rapprocher de mon épouse, je decide de quitter carrefour pour E.leclerc avec ce nouveau challenge qui s’annonçait excitant tant sur le plan professionnel que personnel.



Aujourd’hui, je relève un nouveau défi chez métro avec un challenge tout autant excitant dans une entreprise qui me permettra de grandir et de renforcer ma proximité avec les clients.



Cordialement,

Hedi BEN SAID



Mes compétences :

Service client

Leadership d'équipe

Gestion des stocks

Commerce de détails

Négociations

Achats

Travail d'équipe

Humble