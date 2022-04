Hélène BARRÉ

Innover, développer, m'impliquer dans des démarches RH ambitieuses et exigeantes, apporter ma compétence de médiatrice professionnelle, en entreprise ou en cabinet, voilà mon objectif professionnel !



Professionnelle des Ressources Humaines (3ème cycle IGS), mon savoir-faire s'axe particulièrement sur le développement des Hommes et des Femmes dans l'entreprise : Plus de 15 ans d'expérience de création et de mise en oeuvre de politiques emploi et développement au sein de structures variées.

J'ai eu la chance de développer mon savoir-faire RH en entreprise comme en cabinet-conseil, en missions opérationnelles généralistes (RRH) comme en mode projet (consulting RH).







Mes compétences :

Ressources humaines

Communication

Gpec

Rémunération

Recrutement

Formation

Développement des RH