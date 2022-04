Helene BARTOLUCCI

10 ans d’expérience dans le retail sur des postes à dimension marketing B to C/digital/e-commerce/CRM

Orientée résultats et expérience client



Spécialités :

Pilotage ROIste des leviers d’acquisition de trafic web/mobile : SEA, SEO, affiliation, display, paid social media, programmatique

Animation de boutique e-commerce : opérations commerciales, assortiment, merchandising, pricing, UX, logistique, paiement

Gestion de roadmaps projets internet (méthode agile, cycle V)

Expérience client omnicanale (magasin, internet, service client…)

Management d’une équipe



Outils :

Google Adwords, Google My Business, Lengow

Magento, HTML/CSS/PHP

Google Analytics, Tag Commander/Commander's Act, Adobe analytics (Omniture)

SEM Rush, MyPoseo, Searchmetrics, Ignition One



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Webmarketing

E-commerce

Stratégie digitale

Marketing