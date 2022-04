Isabelle ORTIZ

Mon profil est un peu atypique. Après des études de comptabilité, j'ai travaillé en cabinet comptable. La gestion du personnel m'attirant je suis devenu conseiller en droit social puis responsable du service social.

Pour cela j'ai complété mes diplômes par une licence en droit et un certificat en gestion du personnel à l'Institut de Gestion Sociale. La gestion me manquant j'ai changé de métier en intégrant le siège social d'une association du Secteur Médico-Social. Je continue le volet Ressources Humaines en m'occupant aussi de la gestion administrative.



Mes compétences :

Gestion administrative

Ressources humaines

procédures

gestion budgétaire et financiere