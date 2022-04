Jean-François CORBET

6e dan d'Aikido, 30 ans de pratique, 30 ans de conseil…Le travail et l’expérience m’ont appris beaucoup. Un court extrait :

Sur les organisations du travail :

Que certaines organisations sont toxiques, voire pathologiques.

Que les managers sont pour la plupart en recherche de solution car ils sont pris dans des injonctions contradictoires

Que la responsabilité et le sens ont disparu dans les organisations matricielles

Que l’illusion du contrôle par les systèmes d’information tyrannise des hommes du haut au bas des organisations

Que le règne des Chefs de Projets est une aberration inefficace pour les entreprises

Que quelques principes de base : cohérence, responsabilité, pouvoir, éthique, discipline, rigueur, courage, sont absentes de la plupart des organisations.

Et que les hommes, au milieu de tout cela, cherchent des solutions miracles qui la plupart du temps aggravent la situation et les souffrances.



Sur les individus au travail

Que les situations que nous vivons ne sont jamais le fruit du hasard

Que nous sommes responsables de ce qui nous arrive

Que l’on peut voire en l’autre un gland, ou un chêne en devenir

Que la plupart des gens ont envie de bien faire leur travail

Que la souffrance vient avant tout du fait que l’on relaie les tensions de l’extérieur, à l'intérieur de soi.

Et…

Qu’il ne sert à rien de trop en dire, et que c’est dans l’action que l’on voit l’Homme. Que c’est dans l’action qu’il se libère.

Il existe des solutions, les changements et les progrès sont possibles et y accéder demande un vrai combat contre la facilité, les modes, la peur, la paresse intellectuelle.



Mes compétences :

Méditation

Formation

Coaching

Enseignement

Professeur d'Aikido

Performance Industrielle

Ecriture