Jean Francois LE PAGE

Titulaire d'un doctorat en Génie des Procédés alimentaires, j'ai préalablement suivi un cursus universitaire de Biochimiste.

Fort de connaissances théoriques sur les produits et matrices alimentaires, j'ai acquis à travers mes travaux une expertise dans la conception et le développement de pilotes de mesures pouvant suivre/illustrer ainsi les phénomènes physico-chimiques s'y développant.

En parallèle de ces connaissances axées autour des produits biologiques, je me suis formé à la modélisation (code sous Matlab) et l'utilisation d'outils numériques (Workbench ANSYS et Gambit) que j'ai pu appliquer à différents projets : de la libération d'arômes dans l'air, à la migration de matière dans une matrice.

Curieux et persévérant, je m'adapte facilement à de nouvelles problématiques de recherche, m'impliquant en amont dès les premières réflexions théoriques sur le sujet, de manière pratique via le développement et l'utilisation des appareils expérimentaux, jusqu'à la valorisation des données produites (brevets, publications et présentation orales internationales)

Actuellement chef de projet dans le département Développement Produits et Procédés de l'ADRIA Développement, je suis également en charge du laboratoire de caractérisation des propriétés fonctionnelles des ingrédients, et des analyses de vieillissement des produits.

En plus de ces fonctions, je réalise et anime les formations inter et intra entreprise sur les domaines de l'activité de l'eau et de la rhéologie.



Mes compétences :

Communication

Biochimie

Recherche et Développement

Adaptabilité

MATLAB