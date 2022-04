Jean-François LE PAGE

Mon parcours est une alternance d'opérationnel et de ressources humaines marquée par une dimension internationale permanente avec deux expatriations (Libye - 2 ans - et Pologne - 3 ans et demi) et des postes basés en France avec un périmètre international.



Mon métier est de piloter la politique ressources humaines d'une entreprise ayant des implantations internationales avec de forts enjeux autour du développement des talents et des compétences.



Pour exercer ce métier de DRH je maîtrise la globalité de la fonction.



J'ai une vision stratégique des problématiques RH.



J'ai une expérience du management d'équipe, de projet complexe et du management transverse.



Je sais négocier individuellement et collectivement ainsi que communiquer en interne et en externe.



Je suis à l'écoute du marché pour de nouvelles opportunités professionnelles.



Mes compétences :

Business Development

Formation management

Ressources humaines

Communication

Management

Formation

Droit social

Conduite de projet