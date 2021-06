Jean-François PAPILLON

En retraite depuis fin 2017, mes activités principales sont désormais dans le domaine culturel et artistique:

- Chanson (avec un projet en cours avec des musiciens)

- Théâtre

- CA asso locale, programmation spectacles

- Commission culture départementale (initiatives en préparation)



mais aussi dans le bien-être (massage), et la photo...



et enfin le domaine citoyen et politique (asso communale et militantisme face aux régressions actuelles et pour un futur à vivre)



sans négliger une part méritée de loisirs culturels et sportifs, la mise en valeur de mon environnement, et du temps pour mes proches...



Je tourne la page des biens d'équipement (sauf pour mes activités de bricolage personnel)