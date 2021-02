Jean Luc BUSCAYLET

Chef consultant en cuisine aveyronnais aux origines basques, j’ai beaucoup voyagé pour mon travail et découvert nombre de régions aux produits de saisons magnifiques.



Membre des « Toques Blanches international club » et d’ « Euro Toques », je mets désormais au profit des jeunes restaurateurs mes conseils en cuisine sur différentes thématiques allant de la création de concept de restaurant, l’élaboration de cartes de menu et fiches techniques jusqu’à la formation en interne des équipes et l’aménagement du restaurant.



Mes compétences :

Conseil en organisation

Aménagement de cuisines

Restauration

Cuisine traditionnelle

Cuisine du monde

Cuisine gastronomique

Restaurant gastronomique

Consultant en restauration