Jean Michel DURANT

J'ai exercé différents métiers et fonctions dans le domaine de la maîtrise de l'energie ( 35 ans d'expérience).



Depuis 1979 j'ai assumé des responsabilités de management ( budget, commerce, exploitation, résultats) , dans différentes sociétés de travaux et services énergétiques pour prendre en charge des entités de plus de 300 personnes avec un CA de 70M€.



Mes compétences:

- une expérience reconnue de la maitrise et la gestion efficace des énergies sur les aspects techniques, économiques et environnementaux.



-Une capacité à mobiliser et dynamiser des équipes sur des projets de réorganistion, d'orientation et de développement,



- une bonne maîtrise des contrats complexes ( CSP, multiutilité indurielle, multiservice tertiaire...) intégrant reprise d'actifs, de personnels, avec garantie de performance ,



