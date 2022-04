Jean Michel JACQUIN

Les GEIQ "Groupements d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification" sont avant tout un projet d'employeurs qui souhaitent amener une réponse à leurs difficultés de recrutement et de turnover des équipes soignantes. Nous avons mis en place depuis 2009 des parcours qui allient l'action du Conseil Régional Rhône- Alpes de Pôle-Emploi l'investissement de nos adhérents (EHPAD, FAM, Associations de parents d'enfants handicapés...) et de notre OPCA en réponse à l'absentéisme que peuvent vivre les Etablissements. Coordinateur je suis chargé de la mise en place et du suivi des parcours des salariés du Groupement des relations extérieures et du développement.

De plus le partenariat avec des organismes de formation est important et fait partie intégrante des missions des GEIQ, ce afin de programmer des parcours de qualification sur les métiers de la santé et du social (DEAES, DEAS.)



Aujourd'hui + de 300 personnes ont pu acquérir une qualification et un diplôme en rendant service à nos adhérents.



Mes compétences :

Formation professionnelle continue

Ressoures Humaines

Insertion par le retour à l'emploi

Droit du travail