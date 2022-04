Jennifer AFONSO

Issue d'une formation en production et développement pharmaceutique, et ayant l’expérience en contrôle qualité du médicament, je souhaiterais varier mon expérience professionnelle dans le domaine de la production : pharmaceutique, cosmétiques, chimiques, BTP, agro-alimentaire...



Mes Compétences :



- BPF / BPL / GMP

- Réalisation / Interprétation des test physiques caractérisant les poudres : Analyses granulométriques, pycnométrie à Hélium, DVS, DSC, calcimétrie, extensométrie)

- Méthodologie des 5S, Ishikawa...

- Amélioration documentation

- Mise en place et révision mode opératoire, documentations techniques

- Rédactions Investigations (OOS)

- Mise en place et suivi des CAPA's

- Double correction analytique

- Auto- Inspection laboratoire

- Qualification périodique matériel de laboratoire (Spectre UV, Balances, Cot-Mètre...)





BPF / BPL

CAPA

HPLC

LIMS