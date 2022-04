Jennifer MAROLHO

Diplômée d’un master 2 Management des Ressources humaines, et ayant suivant un premier cursus dans le commerce, je suis actuellement spécialiste banque au quotidien et assurances au sein du Crédit agricole.

Passionnée par la relation client je souhaite aujourd'hui me perfectionner sur le cœur de métier de la banque.

Mon projet à plus long termes : recruter les banquiers de demain.

Mon maître mot au travail et dans la vie? "L'esprit d'équipe".



Mes compétences :

Sourcing

Recrutement

Conseil RH

Ressources humaines

Microsoft Word

Microsoft Excel

Formation