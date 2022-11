Jennifer PRIMEON

Forte d'expériences significatives dans le domaine du marketing, de la banque et de l'assurance, je suis aujourd'hui déterminée à démontrer mes qualités commerciales, administratives et relationnelles.

Avide de connaissances et dotée d'un caractère très ambitieux, je désire mettre à profit mes compétences en vue d'une relation professionnelle de confiance.

Fiable, rigoureuse et très motivée, je reste à votre disposition pour de plus amples informations me concernant.



Mes compétences :

Communication

Vente

BAFA

Attestation de Formation aux Premiers Secours

Gestion de projet

Economie

Internet

Banque