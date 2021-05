Jérôme BRAS

Suite à un Master 2 Pro en Psychologie sociale, du travail et des organisation, j'ai intégré le secteur de l'accompagnement professionnel. Depuis 2009, j'interviens essentiellement auprès de personnes en recherche d'emploi dans un contexte de licenciement économique. Polyvalent et curieux, j'ai également mené des actions dans le champ du handicap, de l'évaluation de compétences ou encore dans la pratique de tests psychotechniques.



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement professionnel

Action sociale

Animation

Animation de formation

Bilan de compétences

Bilan de compétences et VAE

Communication

Ergonomie

Formation

Ingénierie

Ingénierie et animation de formation

Organisation

Organisationnelle

Recrutement

VAE