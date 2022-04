Jonathan HERVÉ

Le métier de développeur web est en constante évolution.

Les langages évoluent et les nouvelles solutions techniques apparaissent, ce qui me permet d’être en constante évolution.



Pour moi, le métier de développeur web est avant tout un métier de passionné. Je suis tous les jours à la recherche de nouvelles connaissances afin d’évoluer avec notre temps.



La polyvalence et la force de proposition sont les éléments-clés de mon métier au quotidien.



Mes compétences :

Javascript

Symfony2

MySQL

JQuery

Linux

AJAX

PHP

Développeur web

HTML5

AngularJS

CodeIgniter

Grunt

Node.js