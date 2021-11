Julie DESTREBECQ

Ma formation et mes expériences m'ont permis de développer de nombreuses compétences en recrutement, gestion des compétences et carrières, administration du personnel, audit interne, droit social, création de procédures et outils RH, gestion de tableaux de bords, élection des IRP....



Dynamique et polyvalente, je m'intègre facilement en équipe et travaille consciencieusement.



Mes compétences :

Audits

Audits internes

Création

Création de procédures

Droit

Droit social

Entretiens

Entretiens annuels

Formation

Gestion administrative

Gestion administrative du personnel

GPEC

IRP

masse salariale

OUTILS RH

Qualité

Recrutement

Sécurité

SIRH