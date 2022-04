Julie HIRSCH

Après huit ans et demi à participer au développement international de l'Ecole Polytechnique, Julie se tourne vers les Ressources Humaines. Elle travaille en centre de bilan de compétences, dans plusieurs cabinets RH et enfin en entreprise.

Au travers de ses différents postes, elle diversifie ses approches et ses publics.

Ainsi, depuis 1997, elle a

- informé et conseillé 8 promotions de Polytechniciens

- orienté et aidé à s'insérer sur le marché du travail des dizaines de jeunes diplômés et sans qualification

- accompagné vers l'emploi environ 60 salariés cadres, techniciens ou employés

- réalisé des bilans de compétences et accompagné dans leur retour à une activité professionnelle 70 cadres dirigeants

Aujourd'hui, Julie est consultante indépendante pour les cadres en transition de carrière



Mes compétences :

Ressources humaines

Accompagnement

Gestion de carrières

Orientation professionnelle