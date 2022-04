Julie MAGNAN-ANTONINI

10 ans d'expérience en Marketing stratégique et opérationnel /développement produits et services (de la proposition de valeur à la production d'outils d'aide à la vente) dans des secteurs d'activités très variés : de l'industrie à l'événementiel en passant pour l'assurance crédit, toujours dans un environnement international.



J'ai eu l'habitude de travailler sur des problématiques marketing dans des entreprises matricielles, décentralisées, sur des créations de poste où la pédagogie et l'adaptabilité ont été les compétences clés qui m'ont aidé à réussir et à réaliser mes objectifs et à motiver mon équipe (management d'équipe de 10 personnes)



Autres compétences développées : management de la data/ datamining (e-crm), stratégie marketing digitale et multicanale, projets de Business développement



Mes compétences :

Marketing stratégique

Analyse de données

Chef de produit

Marketing BtoB

Développement produit

International

Gestion de projet

Web services

Microsoft Office

Management

business development

management d'équipe

Études marketing

Marketing relationnel

Étude de marché

Marketing

Lancement d'offres

Marketing opérationnel

Lancement de produits