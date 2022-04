Junior-Entreprise I2C

I2c est la Junior-Entreprise de l'Ecole Nationale Supérieure de Cognitique de Bordeaux. S’inspirant du fonctionnement d’une entreprise classique, la mission d’i2c est de professionnaliser les étudiants à travers la réalisation d’études vendues aux entreprises clientes.



Nos domaines de compétences sont :

- La gestion des connaissances et des compétences

- Les interactions Homme-Système

- Les systèmes d'aide et de suppléance / Compensation du handicap

- L'analyse comportementale et sociale d'un système

- La conception et développement informatique



Mes compétences :

Analyse comportementale et sociale d'un système

Gestion des connaissances et compétences