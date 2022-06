Karim KARIM COMBA-BUREL (COMBA-BUREL)

Jai terminé une formation demployé administratif et daccueil. Dans le cadre de cette formation, jai réalisé deux stages en entreprise : le premier au Centre dinformation Jeunesse de Laon et le second à la préfecture de lAisne. Disponible à partir du 1er mars 2022, je vous propose ma candidature pour le poste demployé administratif et daccueil.



Je suis reconnu travailleur handicapé.



Durant cette formation, jai appris à réaliser des tâches administratives telles que :

- la saisie de courriers, de notes de service sur Word,

- des tableaux et des graphiques sur Excel,

- le classement de documents selon différents ordres (alphabétique, numérique, chronologique),

- lenregistrement et la ventilation du courrier et des mails.

Jai étudié également les techniques daccueil physique et téléphonique.



Grâce à mon expérience professionnelle en tant que secrétaire médicale-militaire, jai pu accueillir et orienter les patients. Jai également été amené à rédiger des documents administratifs et médicaux. Par la suite, dans le cadre dune formation, jai effectué un stage au Greta de lAisne au poste dagent administratif. Ainsi, je préparais les dinscription des futurs stagiaires. Pour cela, je vérifiais et saisissais sous forme de tableau les informations nécessaires à leur dossier, puis jéditais la convocation et le planning de formation. Compétences que jai consolidé en effectuant mes deux stages. En effet, au Centre dInformation Jeunesse de Laon et à la Préfecture de lAisne, jai effectué différentes tâches. Jai accueilli des usagers, saisi différents documents sur Word et Excel, actualisé le listing des partenaires, aidé les usagers dans leur démarche administratives. Jai également géré un standard téléphonique et monter des dossiers administratifs. Aujourdhui, je suis en capacité de travailler à distance en utilisant les outils collaboratifs tels que zoom, Hangouts, google meet



En intégrant votre structure, je saurais rapidement madapter à léquipe et vous apporter mon savoir-faire.



Motivé, je reste à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires ou pour un éventuel entretien.



Dans lattente dune réponse favorable, veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.