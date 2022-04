Mes atouts : double compétence à la fois directionnelle et opérationnelle, je m’adapte très rapidement.

Polyvalente et autonome, je fais preuve de rigueur, d’organisation et de précision même en situation d’urgence. Ma capacité à gérer le stress et mon sens de la confidentialité sont mes points forts.



Mes compétences :

autonome

Conscience professionnelle

Discrète

Esprit de Service

Fiable

polyvalente