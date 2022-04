Khalid OUDASSI

17 ans d’expérience professionnelle dont 9 en management d'équipe.

Conception d'architecture complexes et évolutive. Design de solutions end-to-end infrastructure et client.

Définition d'orientations techniques et de roadmap stratégique. Pilotage de la relation constructeurs et fourbisseurs de services.

Solides expériences des entreprises grand-comptes et des opérateurs télécoms.

Maîtrise des technologies réseaux entreprises et opérateurs (LAN/MAN/WAN, accès/agrégation/cœur, Datacenter, DSL&fibre, MPLS, BNG, QoS, WIFI).

Connaissances approfondies et développement d'offres télécoms notamment B2B (WDM, L2VPN, L3VPN, Internet, IPTV, Mobile Backhauling, VoIP/ToIP, Gateway sécurisée, protection DDOS, WIFI).

Maîtrise des architectures WIFI Cisco et connaissance des environnements radio.

Bonnes connaissances des problématiques de sécurité réseau et des solutions anti-DDOS.

Spécification de besoins et modélisation produit/service dans les référentiels OSS.

Management d'équipe d'ingénieurs, gestion de projet, avant-vente, développement de services télécoms.

Sérieux, pragmatique, bon esprit de recul et de synthèse, grandes capacités d'adaptation, excellent relationnel, qualités rédactionnelles.



Mes compétences :

Architecte Réseaux

Avant vente

Développement produits

Ingénierie

Internet

IP VPN

Marketing

mpls

Ospf

Oss

Réseaux Telecoms

Telecom

Télécoms

VoIP

Voix sur IP

VPLS

IP

Ethernet

Emulation de ciruit

Sécurité

SIP

Gestion budgétaire

Conception

Architecture

DDOS

Datacenter

Cisco

WDM

SDH

QoS

WAN

MAN

LAN

SDWAN

BNG

Schéma directeur

DSL

Mobile backhauling

IPTV

L2VPN

L3VPN

Routing

Wi-Fi centralisé

Backbone

Wi-Fi

Gestion de projet

BGP

Management