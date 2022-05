Laetitia VEKEMAN

10 ans d'expérience en marketing/communication, acquise dans le secteur privé, chez l'annonceur et en agence.

Une forte implication dans le milieu associatif depuis mes études et une année de bénévolat au Burkina Faso pour participer au développement de structures de formation.



Créer, impliquer, élaborer des stratégies, mettre en oeuvre oeuvre sur le terrain... permettre l'évolution des personnes comme des environnements, ce sont toutes les facettes des différents postes que j'ai pu occuper qui me séduisent, me motivent.



Je me suis installée dans le sud de la France (Cogolin - 83) il y a six ans et je mets à la disposition de partenaires, structures et/ou personnes mes compétences d'écoute, conseils, création, formation qu'il s'agissent de coaching, lancement de projet... secteur professionnel ou associatif.



J'interviens aujourd'hui dans différents centres de formation dans le cadre de formation diplômante (BAC, BTS, DEES et MASTER) en Communication-Vente, Economie-Management Stratégique, RH-Management. J'interviens également en accompagnement (développement personnel - coaching) dans un cadre professionnel et privé.



La formation est une vocation, le plaisir de transmettre, de progresser avec les stagiaires grâce à des échanges continus. Je serais ravie aujourd’hui de continuer avec vous mon avancée dans ce métier auprès de nouveaux publics.



