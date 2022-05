Ingénieur généraliste agro-alimentaire (ENSBANA),je travaille actuellement au sein du service Assurance Qualité- matériau d'emballage du centre de recherche de Nestlé Waters.



Je suis chargée de projets liés aux matériaux d'emballage (PET, PE, Verre, etc....)

De plus, j'ai mis en place et je maintiens le système ISO 22000 au sein du centre R&D de Nestlé Waters.



Mes compétences :

Qualité