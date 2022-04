Laurence JULIENNE

Mes domaines de compétence sont les suivants :



La communication / l’organisation :

- Prise de rendez-vous par téléphone / Traitement des demandes d’information et règlement de litiges par téléphone.

- Organisation de réunions (planification, préparation du support, animation de la réunion, compte rendu et suivi).

- Organisation de formations (planification, élaboration du support, animation des modules, suivi personnalisé et éventuellement rappels individuels).



Le commerce / la négociation :

- Vente en entreprise (démarchage téléphonique ou direct / négociation / vente / suivi livraison)



Bonnes connaissances des outils bureautiques :

- Word, Excel, Power Point.

- Internet Explorer, Outlook

- Netviewer, CRM



Mes compétences :

Agent commercial

Commercial

Commerciale

Formation

Formatrice

VRP