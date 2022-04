Laurence LARVOR

20 ans d’expérience, dans la conception de campagnes de publicité grand public et BtoB, en étroite collaboration avec les directions marketing. Gère un budget médias de 240 M.



Expertise en stratégie de marque et études.



Expertise digitale, gère les campagnes digitales, brand content, avec les réseaux sociaux, et le site internet.

équipes et à développer les talents. Management aujourd’hui d’une équipe de 10 personnes : profil créatif et média.



Sens stratégique, créativité, adaptabilité, réactivité, ténacité, recherche d’innovations, aime travailler en équipe et diriger des équipes.







Mes compétences :

Communication externe

Digital marketing

Internet

Management de projet

Management d'équipe